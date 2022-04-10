وفاة زوجة أحمد السقا واستكمال العملية نور في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

تشهد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9، عددا من الأحداث الشيقة إذ يستقبل الضابط مصطفى خليفة «أحمد السقا»، خبر وفاة زوجته «هيدي كرم»، التي كانت تعاني من المرض؛ ليقع عليه الأمر كالصاعقة؛ ليكشف المسلسل كواليس الحياة الإنسانية والأسرية للضباط أمام المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وفي مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9، يجتمع مصطفى مع صديقيه مروان «أحمد عز» وزكريا «كريم عبدالعزيز»، ويتحدث معهم عن مشاعره الصعبة في تلك الفترة، ويحثه أصدقاؤه على أن يتخطى تلك الفترة، والعودة إلى العمل مرة أخرى.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9

ويعود مصطفى مرة أخرى إلى العمل ويتابع سير العملية «نور» التي يحاول من خلالها كشف جماعة تكفيرية تهدف إلى ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية في سيناء، ويكتشف أن هناك رجلا من الجماعة يدعى عبدالرحمن يراقب منزل إسراء زوجة الإرهابي أسامة التي تتم مراقبة منزله من قبل الشرطة، وينجح في الإيقاع بأحد العناصر الإرهابية، وهو الأمر الذي سيسهل عليه المهمة المرة المقبلة.