«حازم أبو إسماعيل» يسخر من «الإخوان».. في الاختيار 3 الحلقة الـ10

استعرض مسلسل «الاختيار 3» الحلقة 10، والذي يُعرض على شاشة «أون» يوميًا طوال شهر رمضان، في حلقة اليوم، مخطط حازم أبو إسماعيل والتيار السلفي لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال حازم أبو إسماعيل: «الإخوان مصدقين نفسهم وفاكرين إنهم هيقدروا يلعبوا على الكل ويراضوا السلفيين والجيش والأمريكان، لأ وإيه، بيدعوا لحوار وطني وندعوا الجميع»، فيما ذكر مساعد أبو إسماعيل، أن مرحلة وجود الإخوان في السلطة بمثابة مرحلة انتقاليه لوجود حازم إسماعيل على سدة الحكم.

سياسة مسك العصا من المنتصف لن تدوم طويلًا

وأضاف «مساعد أبو إسماعيل»، أن سياسة مسك العصا من المنتصف لن تدوم طويلًا، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أسد لا يخشى في الحق لومة لائم، بينما قال أبو إسماعيل، أنّه يجب أن يرى الشعب المصري قوة مؤيديه «لازم يعرفوا إن لينا حشد وثقل من غير ما نخرج ونشق الصف الإسلامي، أو نبان إننا بنخرج عن التجمع الحادث الآن، يبقى عاوزين موقف نثبت فيه نفسنا وفي نفس الوقت منكنش مضادين للإخوان»، فاقترح على الفور مساعدة بحشد كل رجال «حازمون» لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي.

أنصار حازمون يصفون مدينة الإنتاج الإعلامي بـ بيت الداء

ووصف مساعد حازم أبو إسماعيل، في مسلسل الاختيار، مدينة الإنتاج الإعلامي، بـ«بيت الداء» و«بيت سحرة فرعون»، واحتشد أنصار «حازمون»، وعلى رأسهم حازم أبو إسماعيل، الذي قال بأعلى صوت له «أوجه نداء لرئيس الجمهورية، اطمئن، سيكون هنا ملايين مستعدين أن يكونوا فداء لاستقرار الشرعية»، مضيفًا: «يتفلق الإعلام ويتفلق اللي يقولوا، المسألة لم تعد إعلامية بل ميدانية».

مكالمة السيسي لـ مرسي بعد حصار مدينة الإنتاج الإعلامي

وفي نهاية الفقرة، اتصل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع في ذلك الوقت، هاتفيًا بمحمد مرسي، قائلًا: «يا فخامة الرئيس حضرتك شايف حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، يا فندم الكلام ده مينفعش، الحصار ده لازم ينفض والكلام ده لازم ينتهي، وإلا هتعامل معاهم بمنتهى الحزم والقوة، دول الإعلاميين بتوع بلدنا مينفعش يتحاصروا ويتم ترويعهم بالشكل ده، من فضل حضرتك الحصار ده لازم يتفض».