 خالد الجندي: «أعداء البلد مش متحملين مسلسل الاختيار الوثائقي»

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأ العديد من المشروعات، ولا يوجد مشروع واحد يحمل اسمه «مفيش ولا مدرسة اسمها مدرسة السيسي ولا مستشفى عبد الفتاح السيسي، ولا كوبري السيسي».

وأوضح «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC» أنه لا توجد محاولة تخليد له بتماثيل في الميادين، «أعداء البلد مش متحملين مسلسل الاختيار اللي بيرصد تجسيد حي بارع للي حصل، وأول مرة يشوفوا مسلسل وثائقي بالحقائق الدامغة، ومحدش يقدر يقول محصلش».

وتابع الجندي: «التسريبات حقيقية علشان نستمتع بالصوت والصورة، والمخدوعين يفوقوا من اللى هما فيه، واللى ماياخدش باله من التسريبات ودلالاتها الحقيقة يبقى ربنا يعوض عليه، وخسارة نتناقش معاه ومات الكلام».

وأكد الدكتور خالد الجندي، أن الدولة تشهد عصرا جديدا وحالة من البناء والإنجاز لم تشهدها من قبل.

منع الحج على نفقة الدولة يؤكد الشعور بالمسؤولية

وأشار الجندي إلى أن قرار مجلس الوزراء وأعلنه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمنع الحج على نفقة الدولة يؤكد الشعور بالمسؤولية والأداء الوطني الذي نحتاج إليه، مؤكدا أنه لا يوجد بعد ذلك من يحج على نفقة الدولة من المال العام وألغيت بعثة الحج الصادرة من وزارة الأوقاف «أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، ولا يجوز استخدام المال العام في المنفعة الخاصة لبعض الأشخاص، ويستخدم في النفع العام فقط، والله عزو جل لا يتقبل السحت» مستشهدا بقوله تعالي «وما كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ».