الاختيار 3 يبرز معركة الدستور.. الإخوان يحشدون لـ«نعم» وجبهة الإنقاذ تتهمهم بالتزوير

محطة جديدة استعرضتها الحلقة 10 من مسلسل الاختيار 3، الذي يذاع في رمضان 2022، بطولة النجوم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وجاء المحطة الجديدة التي تم عرضها في الحلقة 10، هي الاستفتاء على مشروع الدستور، وسط رفض الكثير من القوى الوطنية آنذاك، ومنها جبهة الإنقاذ التي حشدت للتصويت على الاستفتاء بـ«لا»، وقد تناولت الحلقة ما تقوم به جماعة الإخوان من أجل الحشد لخروج نتيجة الاستفتاء بـ«نعم».

انقسام الشارع حول الدستور

واظهرت الحلقة 10 من مسلسل الإختيار 3، استغلال جماعة الإخوان لمنابر المساجد من أجل حشد الناس للقول «نعم للدستور»، وقد أحدث هذا الاستفتاء انقساما في الشارع المصري بسبب «نعم» أم «لا».

بدأت الإخوان والدعوة السلفية، بإطلاق الفعاليات لحشد وتنظيم مؤتمرات مشتركة بالمحافظات.

حزب الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ

وبدأ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان وقياداتهم، في إطلاق حملات مكثفة بالمحافظات لدعوة الناس لقول نعم للدستور، بغطاء شرح مضمون الدستور، تمهيداً لإقناع الشعب بما تم إنجازه والتصويت عليه.

واستخدمت الإخوان الدين في الدعوى للاستفتاء على الدستور في ديسمبر 2012، وانتشرت عمليات توزيع منشورات وأوراق مطبوعة.

جبهة الإنقاذ تتهم الإخوان بتزوير الاستفتاء على الدستور

وفي بيان رسمي لمجموعة جبهة الإنقاذ، وهي الجبهة التي كانت تمثل المعارضة وقتها، اتهمت جماعة الإخوان بتزوير إرادة الشعب المصري في الاستفتاء على الدستور الجديد.

ورصدت جبهة الإنقاذ حجم المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان وعناصرها سواء داخل اللجان أو خارجها، وهو ما أكد رغبة الإخوان آنذاك، في تزوير إرادة الناخبين بغرض تمرير دستور الجماعة.

وتناولت الحلقة 10 من مسلسل الاختيار العديد من المحطات في مرحلة حكم الإخوان، والتي جاء في مقدمتها حصار أنصار حازم صلاح أبوإسماعيل لمدينة الإنتاج الإعلامي، في محاولة منهم لترويع الإعلاميين والعاملين في المجال الإعلامي.