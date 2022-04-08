جماعة الإخوان تستعين بالسلفيين بالمظاهرات في الاختيار 3 الحلقة 7

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم رد فعل جماعة الإخوان الإرهابية على المظاهرات التي خرجت في الاتحادية وقت حكم الجماعة الإرهابية.

الاتجاه نحو الاتحادية

وظهر في المشهد القيادي الإخواني خيرت الشاطر، الذي يجسده في المسلسل الفنان خالد الصاوي، وهو يجري اتصالًا هاتفيًا يوجه فيه أنصاره بالتحرك للدفاع عن الشرعية، وتبيّن بعد ذلك أن «الشاطر» يجلس داخل اجتماع لقيادات الجماعة في مكتب الإرشاد.

وطلب مرشد الإخوان محمد بديع من أحدهم غلق أبواب غرفة الاجتماع وعدم إدخال أي شخص، وقال أحد المجتمعين: «كل الأسر والمجموعات هتتحرك الصبح في اتجاه الاتحادية».

التنسيق مع السلفيين

وقاطعه محمد البلتاجي، ليقول: «وكتائب الإخوان والشباب المدرب هيتحركوا هما كمان من أجل السيطرة وأسر البلطجية والمخربين وهؤلاء هيحتاجوا تحقيق معاهم، وهتولى المسؤولية بنفسي مع الأخ أيمن هدهد وأحمد عبدالعاطي».

وقال مرشد الإخوان إنه يجب التنسيق مع السلفيين للمشاركة في المظاهرات، كما قال خيرت الشاطر: «جه الوقت إن نشوف إصرارنا ويجني الطرف الآخر ثمار ما فعلوه».