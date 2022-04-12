الاختيار 3 الحلقة 10.. تسجيل خطير للشاطر عن مخطط تفجيرات صلاح أبو إسماعيل

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، الذي يعرض على شاشة «أون» طوال شهر رمضان، في حلقة اليوم، فيديو تسجيلي للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، يتحدث فيه عن مخطط تفجيرات حازم أبو إسماعيل وجماعته.

وذكر أن المجموعات الرئيسية التي كانت تدعم حازم «فيه مئات الألوف على مستوى الجمهورية في المحافظات، يعني في مطروح وفي كفر الشيخ وفي دمياط السلفية الشعبية بتتبناه ، وجزء من سلفيين القنوات الفضائية أيضًا، هم دول مش منظمين يعني مش جسم يقدر يجمع ويعمل شغل كبير إنما فيه مجموعات خطر».

مجموعة عبدالمجيد الشاذلي التابعة للتوقف والتبيين

وأضاف «الشاطر»، خلال الفيديو المسجل الذي عرضه مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، أن هناك مجموعات مثل مجموعة عبدالمجيد الشاذلي التابعة للتوقف والتبيين، أو مجموعات القطبين أو السلفية الجهادية، فهؤلاء يمثلون خطرا حقيقيا حتى وإن كانوا قليلين في العدد «لأن دول بشكل أو بآخر هم متبنيين فكرة العنف، وهما عندهم نظرية موجودة بتقول أننا نقفز على الحكم والسلطة وده تعديل في استراتيجياتهم السابقة، يعني إنه يبقى جزء من الإصلاح من فوق من وجهة نظرهم بشكل أو بآخر».

مجموعة عبد المجيد الشاذلي لها علاقة بمجموعات القاعدة

وتابع القيادي بجماعة الإخوان: «عبدالمجيد وجه نداء الشهر اللي فات لبعض مجموعات القاعدة، والناس بتاعة العنف اللي بره أن هم ينزلوا مصر، والمعلومات اللي عندنا إن نزل شوية بس مش شوية كتير، يعني ممكن يكون 30 أو 40 شخصا في ظل الهيصة الموجودة في البلد والأمور مش محكومة زي الأول على مستوى أمن الدولة والأجهزة المختلفة، وممكن يبقى فيه تفكير في إحداث عملية تفجيرات، حتى لو محدودة يعني أو أعمال عنف محدودة».

وواصل: «لو ده توافق مع سكون عند الإخوان كمان هتبقى كارثة، يعني يبقى الجو نفسه كله مهيأ لأن أنا لو نزلت بمليونية وجه عندي صوت طب اطلع بقى على المحكمة الدستورية أو اللجنة العليا للانتخابات أو انزل على مجلس الدفاع نفسه أو وزارة الدفاع ونقولهم شوف هم بيعلموا كده إزاي والثورة وده إنتاج للنظام القديم، وأنا قلقان الفترة الجاية تلجأ للعنف حتى لو على نطاق صغير، يعني مش لازم يقلب الدنيا ولا خطر بس ما هنرجع لأجواء 92 وأجواء ثانية، كان خمسة أو ستة في حته بيعملولنا فرقعة في المتحف ولا في حاجة بتعملنا إزعاج».