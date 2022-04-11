وظائف جديدة بـ «الضرائب العقارية».. 29 أبريل الفرصة الأخيرة

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، عن حاجتها لشغل 131 وظيفة قيادية بالمستويات الوظيفية، على الدرجات العليا ودرجة المدير العام، وذلك عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت وبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرة إلى أن التقديم لتلك الوظائف مستمر حتى نهاية أبريل الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت، أعلنت عن حاجتها لشغل 131 وظيفة وفقًا لعدد من الشروط، على النحو التالي:

شروط وظائف «الضرائب العقارية»

وتضمنت شروط «الضرائب العقارية»، ضرورة الحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل، بالإضافة إلى قضاء فترة لا تقل عن 12 شهر في وظيفة قيادية في المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بينما تطول المدة إلى نحو 18 عامًا بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى توافر المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة ثم أخيرا اجتياز الاختبارات التي يعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بالنسبة للمستندات المطلوب لشغل وظائف «الضرائب العقارية»، تضمنت الآتي:

ـ استيفاء طلب شغل الوظيفة من الإعلان عبر الموقع الرسمي على الإنترنت.

ـ بيان حالة الوظيفة الحالية مختوما من جهة العمل الحالية بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ـ شهادة خبرة تتضمن الشروط السابقة معتمدة رسميا، بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ـ مقترح ورقي لتطوير الوظيفة.

ـ المستندات مكونة من 7 ملفات (أصل بالإضافة إلى 6 صور طبق الأصل)، على أن يطلع المسؤولين على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين.