خبير عسكري: مصر ألغت الضربة الجوية الثانية في حرب أكتوبر

قال اللواء طيار هشام حلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الطائرات التي امتلكها سلاح القوات الجوية في عام 1973 هي طائرات الجيل الثاني ولم يوجد به رادار، وإسرائيل امتلكت طائرات الجيل الثالث ولا يوجد وجه للمقارنة بين الطائرات عند الطرفين ولكن التدريب هو الذي ميز بين الطرفين.

مشكلة إسرائيل مع القوات الجوية المصرية

وأضاف «حلبي»، خلال مداخلة في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الطيارين والمهندسين والفنيين بذلوا جهدا عاليا، وكانت ملحمة محترفة وتم ضرب عدة طائرات باستخدام 227 طائرة في الضربة الأولى، وتم إلغاء الثانية بسبب تحقيق كل الأهداف في الأولى.

وأكد أن إسرائيل عقب الضربة الجوية الأولى عملت على تحييد القوات الجوية المصرية من خلال ضرب الطائرات على الأرض وإخراجها خارج المعركة، من خلال إرسال 120 طائرة لضرب الطائرات في الدلتا يوم 14 أكتوبر، ولكن مصر رصدت هذا الأمر وصدت بـ60 طائرة فقط هذا السرب وأسقطوا 17 طائرة.

ارتباك صفوف العدو

وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن إسرائيل في 6 أكتوبر 1973 وجدت أن الطائرات التي تصد أكثر من الطائرات التي تمتلكها مصر بسبب صعود عدة طائرات ونزولها مرة أخرى للتزود بالوقود، وهذا أربك القوات الإسرائيلية.

وتابع: «بربط الكلام ده بأي تحديات بتواجهنا وبقول للشباب اوعى لما يواجهك تحدي تستسلم، شوف أجدادك عملوا إيه وخلي عندك ثقة أن العلم هو الحل».