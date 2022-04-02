ظهر في الاختيار 3.. اللواء محمد العصار شارك في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3»، أسماء العديد من الشخصيات، وكان من أبرزها ذكر اللواء محمد العصار.

وتقدم «الوطن» معلومات عنه والمناصب التي تقلدها فضلا عن دوره في المسلسل.

معلومات عن اللواء محمد العصار

1- اسمه بالكامل محمد سعيد العصار.

2- ولد في 3 يونيو عام 1946، وتوفي في 6 يوليو عام 2020، عن عمر ناهز 74 عاما.

3- حصل على بكالوريوس الهندسة في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 ثم ماجستير الهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية.

4- شغل منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، منذ 19 سبتمبر 2015 في وزارة شريف إسماعيل، واستمر في المنصب في وزارة مصطفى مدبولي، حتى وفاته في 6 يوليو 2020.

5- شارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كل الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي.

6- شغل سابقاً منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

7- ارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى عُيّن مساعداً لرئيس هيئة تسليح القوات المسلحة للبحوث، ثم رئيساً لهيئة التسليح، فمساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح، ثم مستشاراً لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

8- أسندت إليه مهام اتصالات القوات المسلحة مع مسؤولي الدول الأجنبية، وذلك بسبب تميزه بالدبلوماسية والهدوء.

9- كما تولى مهمة تهدئة الرأي العام عقب أحداث ماسبيرو، أمام وسائل الإعلام.

10- في يوليو عام 2011 ترأس اللواء محمد العصار، الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، وعقد ثلاثة لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية.

11- في 19 سبتمبر 2015، أدى العصار اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيراً للإنتاج الحربي في وزارة شريف إسماعيل.

12- في 26 يونيو 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.