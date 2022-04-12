«الأعلى للجامعات الخاصة» يدرس توحيد معادلة درجات gba لتسهيل تحويل الطلاب

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك مقترح جرى طرحه في اجتماع المجلس الذي عقد السبت بمقر الجامعة البريطانية، بشأن توحيد درجات gba على مستوى كليات الجامعات الخاصة، من أجل تسهيل إجراءات التحويل والتنقل بين الجامعات، وفقا للدرجات، لافتة إلى أن المجلس وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الجامعات الخاصة، لمناقشة المقترح، وعرضه على المجلس في الاجتماعات المقبلة لمناقشته والبت فيه.

مشاركة الجامعات في مبادرة رمضان الخير

أوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما جرى مناقشته عبارة عن مقترحات قيد الموافقة والرفض، وليس إقرار نهائي، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيدا بخطوات الجامعات، ومشاركتها في مبادرة رمضان الخير، من خلال توزيع المساعدات والاحتياجات الأساسية للأسر المصرية.

الاستفادة من خبرات كليات الهندسة في تطبيق معايير gba

أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمشرف على الجامعات الأهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كليات الهندسة، تعمل بمعدل موحد لدرجات النجاح والتخرج gba، على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى أنه جرى تطبيق معدل النجاح أيضا على كليات الجامعات الأهلية، مؤكدا أن النظام يتماشى مع كبرى النظم التعليمية في العالم، قائلا: «نعمل وفق معايير عالمية.. ويمكن الاستفادة من خبرات كليات الهندسة في تطبيق معايير».