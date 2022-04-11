التوسع بالاختبارات الإلكترونية في الجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري «الميدتيرم» مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه يجرى حاليا إجراء اختبارات «الميدتيرم» بكليات القطاع الطبي المختلفة من خلال المعامل المجهزة وفقا لأحدث النظم العالمية في التعليم، كما يجرى العمل على التوسع منها لتشمل باقي الكليات بحد أقصى العام الدراسي المقبل، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعميم الاختبارات الإلكترونية بمختلف الكليات العام المقبل

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني تجرى بصورة طبعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أنها حضوريا بجميع الكليات، ومنها ما يجرى بنظام الاختبارات الإلكترونية والموضوعية ومنها ما يجرى في صورتها النمطية.

وتابع أن الجامعة لديها مخطط لتعميم الاختبارات الإلكترونية حضوريا على باقي الكليات، تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك بحد أقصى العام الجامعي المقبل، لتكون جميع الاختبارات إلكترونية، مؤكدا أن الجامعة لديها الإمكانيات البشرية والمعنوية التي تؤهلها للتطبيق في أفصل صورة دون رصد أي مشكلات.

اختبارات «الميدتيرم» تسير بصورة منتظمة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن اختبارات الميدتيرم تسير بصورة منتظمة دون رصد أية مشكلات، إذ اتخذت الجامعة عدد من الإجراءات لتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من خلال تجهيز مقرات الاختبارات، بالإضافة إلى توفير فريق تقني متكامل يعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه الطلاب خلال للاختبارات.

وأضاف أن الجامعة وضعت خطة للتوسع من الاختبارات الإلكترونية ليجرى تعميمها على مختلف الكليات بحد أقصى العام الجامعي المقبل، تكون جميع الاختبارات إلكترونية حضوريا.