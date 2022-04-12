متظاهرون عراقيون يحرقون مكتب رجل دين في «بابل»

أحرق متظاهرون في العراق، مكتب رجل دين يدعى «محمود الصرخي» في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق، وقال مصدر أمني، الثلاثاء، إن متظاهرين قاموا بحرق مكتب الصرخي في منطقة القاسم بمحافظة بابل.

إلقاء القبض على شخص تهجم على الرموز الدينية ومراقد آل البيت في «بابل»

وكان جهاز الأمن الوطني في العراق، أعلن في وقت سابق، إلقاء القبض على شخص تهجم على الرموز الدينية ومراقد آل البيت في «بابل».

وكان عشرات العراقيين، تظاهروا، أمس الاثنين، أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية. وفي وقت سابق، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.

وفي وقت سابق، أمر قائد شرطة «محافظة بابل» اللواء خالد تركي جهاد الشمري، أمر بغلق جميع الحسينيات والمكاتب التابعة لـ اتباع الصرخي حفاظاً على السلم المجتمعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

إلقاء القبض على 8 إرهابيين في 3 محافظات عراقية بينهم قيادي بارز في «داعش»

وتمكنت القوات الأمنية في العراق، من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية في 3 محافظات: «كركوك» و«إربيل» و« الأنبار»، واشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إلى اعتقال قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي.

من جانبه، أشار مصدر أمني عراقي، أمس الاثنن، إلى انقطاع خدمة الإنترنت في «الموصل» الواقعة شمالي العراق بسبب تعرض كابلات المشروع الوطني للإنترنت لأعمال تخريبية، فيما قالت شركة «إيرثلنك»، المستثمرة في المشروع الوطني للإنترنت في بيان صحفي، إن مجموعة تخريبية إرهابية، عملت على قطع كابلات المشروع الوطني للإنترنت من جميع المسارات المغذية لـ«الموصل» بشكل متزامن.