سقوط 4 صواريخ كاتيوشا غرب الموصل.. وسجن «غويران» تحت سيطرة «قسد»

قال مصدر أمني عراقي، إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة السحاجي غرب الموصل الواقعة في شمالي العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت خلية «الإعلام الأمني» في العراق، في وقت مبكر من اليوم الأحد، مقتل 9 إرهابيين في ضربات دقيقة بواسطة طائرات«إف-16» في مدينة ديالى الواقعة شرقي العاصمة العراقية «بغداد».

وأشارت الخلية العراقية، في بيان، إلى أن الإرهابيين مسؤولون عن عملية راح ضحيتها عدد من المقاتلين العراقيين في جهاز الأمن الوطني بـ ديالى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إنها حصلت على صورة أكرم القيسي أحد الضالعين في قصف «مطار بغداد الدولي».

إيداع القيسي في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية

وقالت مصادر لـ الشبكة الروسية، إن الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على القيسي، أحد منفذي قصف المطار، مشيرة إلى إيداع القيسي في أحد سجون وزارة الداخلية العراقية.

وفي سوريا، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، أن «سجن غويران» تحت السيطرة الكاملة لقوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد» بعد استسلام قيادي من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكانت اشتباكات متقطعة، دارت أمس السبت، بين قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، المدعومة من واشنطن وعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، في محيط «سجن غويران» في شمال شرقي سوريا، فيما لا يزال عشرات الإرهابيين يتحصنون داخله، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

عناصر من «داعش» الإرهابي يحتجزون لساعات مسؤولا في حي غويران

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي احتجزوا لساعات مسؤولاً محلياً في حي غويران برفقة 3 مدنيين خلال تفقده منزله داخل أحد الأبنية السكنية.

بدورها، تمكنت قوات «سوريا الديمقراطية»، من إطلاق سراحهم في وقت لاحق، بعد مقتل 3 انتحاريين.

وكان مسؤول في «قسد»، قال في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، إن قوات «سوريا الديمقراطية»، قامت بتنفيذ عمليات تمشيط لآخر مواقع «سجن الصناعة» لتأمينها من عناصر «داعش»، مشيرا إلى أن أخبار نقل قادة أجانب من التنظيم الإرهابي إلى دير الزور غير صحيحة.

السلطات الأمريكية توقف امرأة بولاية كانساس

من جانبها، أوقفت السلطات الأمريكية، امرأة بولاية كانساس تدعى «أليسون فلوك-إكرن»، تبلغ من العمر «42 عاما» بعد إسناد الادعاء الفيدرالي لها تهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وقيادة كتيبة مكونة بالكامل من النساء تابعة للتنظيم في سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.