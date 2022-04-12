مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 11 والقنوات الناقلة، يبحث عنها العديد من المشاهدين والمتابعين للعمل الفني، الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني 2022.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 11، اليوم الثلاثاء، على قنوات «CBC، القناة الثانية بالتليفزيون المصري»، في تمام الساعة 6:15 مساءً بالتزامن مع أذان المغرب وتوقيت الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

من بين القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن الحلقة 10، شاشة قناة ON في الساعة 10:30 مساءً، وفي النهاية على شاشة الحياة 11:30 مساءً.

وبعد الإشارة إلى مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 11 والقنوات الناقلة له، تعرض «الوطن» في هذا الموضوع ملخصًا لأحداث الحلقة السابقة من المسلسل، إذ شهدت أحداثًا متنوعة، منها إبلاغ أيمن القيسوني «يوسف»، زوج ريهام حجاج «يارا» عن زوجته بعد ما تطورت في حادث قتلها لسيدة عن طريق الخطأ بصدمها بالسيارة.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 10

ومن ناحية أخرى تحاول نانسي صلاح صديقة ريهام حجاج «يارا» وزوجة أخيها، استغلال زوجها محمود حجازي «ياسر» بعد أن اكتشفت سرقته لمستشفى أبيه واحتفاظه بحقيبة الأموال في البيت، ما دفعها إلى استغلاله ومطالبته بتقسيم المال معه أو ستخبر الجميع عن ما فعله.

وتتذكر ريهام حجاج «يارا» طوال الحلقة 10 ذكرياتها مع زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، والمواقف التي جمعتها به قبل الزواج لتقرر بعدها أن تطلب الطلاق منه بعدما أبلغ عنها واتهامها بالخيانة.

وفي نهاية الحلقة أطلق صراح ريهام حجاج «يارا» وابن خالتها كريم قاسم «خالد» من النيابة العامة بعد إثبات عدم كفاية الأدلة، لتخرج لبيت والدها وتتفاجأ بإرسال زوجها حقائب ملابسها إلى المنزل.