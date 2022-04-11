النيابة تخلي سبيل ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن الحلقة 10 لهذا السبب

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج، بمعرفة نانسي صلاح، صديقة ريهام حجاج «يارا»، مكان الأموال التي سرقها زوجها محمود حجازي «ياسر» من مستشفى والده، وانتهى المشهد على المواجهة بينهما، وإخبارها بنيته في الانفصال.

مسلسل يوتيرن الحلقة 10

وزار توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» والد ريهام حجاج «يارا» في مكتب رئيس النيابة ليقف بجانبها، وأخبرته أنها تنوي الطلاق من زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، خاصة بعد أن أبلغ عن الحادث الذي ورطت فيه واتهامها بالخيانة؛ وشجعها والدها على ذلك ووعدها بأنه سيجلب لها حقها.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل يوتيرن

في الوقت نفسه في أحداث الحلقة 10 من مسلسل يوتيرن جرى استدعاء محمود حافظ «شوقي» للشهادة بعد القبض على ريهام حجاج «يارا» ابن خالتها كريم قاسم «خالد» بسبب الحادث.

وشهد «شوقي» شهادة زور بعد ما حصل على الأمول من أيمن القيسوني «يوسف» زوج ريهام حجاج «يارا»، ليخبر النيابة بتطورتها في الحادث، وأنها ابتزت الوضع وعرضت عليه أموال مقابل الصور التي صورها للحادث.

الإفراج عن ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن الحلقة 10

وانتهت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 10، بالإفراج عن ريهام حجاج «يارا» وابن خالتها كريم قاسم «خالد»، لعدم كفاية الأدلة لتخرج مع والدتها ووالدتها إلى منزلهم، ويفاجأها زوجها أيمن القيسوني «يوسف» بإرسال حقائب ملابسها إلى البيت وسط دهشة أهلها.