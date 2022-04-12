مسلسل يوتيرن الحلقة 10.. أيمن القيسوني يطرد ريهام حجاج من المنزل

بدأ مسلسل يوتيرن الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج، بعدة مشاهد «فلاش باك» تتذكر فيها ريهام حجاج «يارا» وهي جالسة في مكتب النيابة العامة ذكرياتها مع زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، ليقاطع حبل أفكارها والدها توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» ويجلب لها طعام ليساندها بمحنتها.

مسلسل يوتيرن الحلقة 10

واتفق يوسف «أيمن القيسوني» زوج ريهام حجاج «يارا»، مع محمود حافظ «شوقي» للشهادة زورا على زوجته أمام النيابة مقابل الأموال، وبعد أن انتهى من إدلاء شهادته اتجه لمكتب «أيمن القيسوني» ليطالبه بالأموال، ويخبره بما حدث.

وحاول يوسف «أيمن القيسوني» زوج ريهام حجاج «يارا»، أن يقنع أخته بأن زوجته كانت حامل من كريم قاسم «خالد»، بعد ما أرسلت صديقتها نانسي صلاح «سارة» إليه محادثات مفبركة توضح وجود علاقة محرمة بينهما لتحاول الإقاع به بسبب أنها كانت معجبة به قبل زواجه من «يارا».

يوتيرن الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج

وتفاجأت ريهام حجاج «يارا» بعد خروجها إلى بيت أهلها من النيابة هي وابن خالتها كريم قاسم «خالد» بعد معرفة الشرطة بتفاصيل حادث قتلهما لسيدة عن طريق الخطأ بصدمها بالسيارة، أن زوجها أيمن القيسوني أرسل لها شنط ملابسها لعدم رغبته العيش معها بعد اتهامها بالخيانة، ضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 10.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن القيسوني، توفيق عبد الحميد محمود حجازي، عبير صبري، صفاء الطوخي ونانسي صلاح وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.