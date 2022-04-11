مسلسل يوتيرن .. نانسي صلاح الصديقة الخائنة لـ ريهام حجاج

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل يوتيرن خاصة مع مشاهد الفنانة نانسي صلاح، بعدما أشعلت أحداث العمل الدرامي أمس، وأعلنت لزوج «ريهام حجاج» أن زوجته على علاقة بابن خالتها، وتلتقيه من ورائه، كما أنها أخبرته أنها كانت حامل لتكون الصدمة الحقيقية.

مسلسل يوتيرن .. تألق نانسي صلاح في دور الشر

واستمرت نانسي صلاح صديقة «يارا» وزوجة أخيها في الإيقاع بين صديقتها وزوجها أيمن القيسوني «يوسف»، وتحدثت معه بطريقة كاذبة عن زوجته وأكدت العلاقة بينه وبين ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، وحملت منه قبل الزواج، وكانت تسافر معه لفترات طويلة بحجة عملهما معًا.

الحلقات المقبلة من مسلسل يوتيرن

ومن المقرر أن تظهر الحقيقة خلال الحلقات المقبلة في مسلسل يوتيرن، خاصة أن «يارا» مظلومة، ولم يكن بينها وبين «خالد» أي علاقة، ولكنه كان يقف بجوارها بسبب تعرضها لمشكلة أخيرة في حياتها الشخصية، وتفاجأت ريهام حجاج «يارا» بالقبض عليها من منزلها، بعدما ابلغ عنها زوجها.

أبطال مسلسل يوتيرن

ريهام حجاج تشارك في بطولة مسلسل يوتيرن مع الفنان كريم قاسم، أيمن القيسوني، وتوفيق عبدالحميد، ومحمود حجازي، وعبير صبري، وصفاء الطوخي ونانسي صلاح وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.