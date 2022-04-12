«الصغير» وأحمد سعد ورضا البحراوي نجوم الخيم الرمضانية هذا الأسبوع

نظمت العديد من الخيام الرمضانية، عدد كبير من الحفلات، منذ بداية شهر رمضان الكريم، ومع نهاية كل أسبوع يشهد عدد من الحفلات الخاصة، وهذا الأسبوع سيشهد عدد من الحفلات لعدد من الفنانين، وهم أحمد سعد وسعد الصغير ورضا البحراوي.

يقيم الفنان أحمد سعد حفل غنائي كبير يوم الجمعة المقبلة، الموافق 15 أبريل، وذلك ضمن فعاليات خيمة تنورة التي جرى تنظيمها فى ممشى مصر، وسيقدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الخاصة، كما سيحيي حفل غنائي آخر في نفس الليلة، ولكن فى خيمة ألف ليلة وليلة.

حفلات الخيم الرمضانية هذا الأسبوع

سيشارك أيضا الفنان سعد الصغير في إقامة حفلتين في الخيم الرمضانية مع نهاية الأسبوع الأولى، ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 1 أبريل في أحد الخيم الرمضانية على النيل، أما الحفل الثاني، فسيكون يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 أبريل، وذلك في أحد الخيم الرمضانية فى منطقة الشيخ زايد.

رضا البحراوي فى خيمة رمضانية

وينضم إليهما الفنان رضا البحراوي، الذي سيحيي حفل غنائي يوم الخميس المقبل، في خيمة رمضانية بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس.