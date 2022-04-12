استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في عسقلان.. وحملة اعتقالات بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته واعتداءاتها تجاه حق الفلسطينيين، عن طريق إطلاق النار وحملة الاعتقالات التي تشنها في الأراضي المحتلة، وفجر اليوم الثلاثاء، استشهد شابا فلسطينيًا، برصاصا قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة «عسقلان» المحتلة، الواقعة غرب القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية طعن. وزعم موقع «0404» الإسرائيلي، إن شرطيًا إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة في عملية الطعن قبل استهداف المنفذ.

اعتقال الأسيرين المحررين أيمن حنيني وأيسر سرحان في «بيت دجن»

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرى توقيف رجل مشتبه به للتفتيش أثناء دورية للشرطة في «عسقلان»، فاستل المشتبه به سكينا وطعن شرطيا، فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 13 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في «الضفة الغربية المحتلة» بينهم الأسيرين المحررين أيمن حنيني وأيسر سرحان، بعد مداهمة منزليهما في بلدة بيت دجن شرق «نابلس».

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى «حمزة النجار» من حي رأس العمود شرق القدس المحتلة.

بدورها، تراجعت مجموعة من أعضاء كنيست الاحتلال الإسرائيلي لوبي «أرض اسرائيل» عن الاقتحام الذي تقرر لقبر يوسف في نابلس، بضغط من روعي تسويج قائد جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، قال في وقت سابق، إن الجيش عزز قواته في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود، وأنه جاهز للتصعيد على كافة الساحات بما فيها غزة ولبنان.

وشارك مئات الفلسطينيين، مساء أمس الاثنين، في مسيرة جابت شوارع «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، دعما ونصرة للأهالي الفلسطينية في محافظة جنين، وردد المشاركون، هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

«البنك الدولي» يعلن عن منحة بـ 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني

من جانبه، أعلن «البنك الدولي»، عن منحة بقيمة 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني، فيما طالبت 15 دولة أعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، بقيادة إيرلندا، في رسالة، المفوضية الأوروبية بتسريع صرف مساعدات عاجلة لـ فلسطين.