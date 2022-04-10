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عاجل.. قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي

كتب:

رؤى ممدوح
05:40 م | الأحد 10 أبريل 2022
أرشيفية

أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، ولا تزال الأوضاع مشتعلة في الأراضي المحتلة منذ نحو يومين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

اقتحام وإطلاق نار وشهيدة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وشرعت في إطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين والمركبات، وسط استنفار أمني، وشيع الفلسطينيون، اليوم، جثمان شهيدة فلسطينية ثلاثينية من أحد المستشفيات في مدينة بيت لحم، عقب إطلاق النار عليها بالقرب من أحد الحواجز الأمنية، وتركت دون نقلها إلى المستشفى وسط بركة من الدماء، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تاركة خلفها أبنائها الستة.

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