استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال رابع على يد الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على سيارة تقل 4 فلسطينيين فى نابلس، وقتلت 3 منهم واعتقلت آخر.

وأوضحت «وفا» أنَّ قوة خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت ظهرًا حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها 4 مواطنين، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية دون مزيد من التفاصيل.

الاحتلال النار يطلق النار بشكل مباشر على ركاب سيارة

فيما أظهرت مقاطع فيديو إطلاق الاحتلال النار بشكل مباشر على ركاب سيارة في المخفية بنابلس.

وأوضحت صحيفة القدس بحسب ما نقلت «القناة 14» العبرية إنَّ القوة الخاصة التي نفذت العملية عادت إلى قواعدها دون أي إصابات، حيث باغتت المطلوبين الثلاثة ونجحت بتصفيتهم سريعًا والانسحاب.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنَّ العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الشاباك، فيما قال مراسل «قناة 12» إنَّ العملية نفذت على يد وحدة «اليمام» وبعد متابعة استخبارية.

مسيرات احتجاجية فى نابلس على قتل المقاومين الثلاثة

فيما زعم مصدر أمني إسرائيلي لقناة «ريشت كان»، إنَّ الخلية نفذت 4 عمليات إطلاق نار خلال أسبوعين وكانت تخطط لمزيد من الهجمات.

فيما تجوب مسيرات غاضبة شوارع نابلس احتجاجًا على جريمة الإعدام التي نفذها الاحتلال بحق المقاومين الثلاثة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا بعد اعتداء الجنود والمستوطنين على المزارعين ورعاة الأغنام في قرية برقة شرق مدينة رام الله.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فريد عبدالمعطان 24 عامًا خلال مظاهرة منددة باستيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين.

وهاجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال المواطنين الذين تظاهروا ضد استيلاء المستوطنين على أراضيهم في القرية، واعتدوا عليهم بالضرب، وبرش غاز الفلفل، ولم يتمّ التبليغ عن تسجيل أي إصابات.