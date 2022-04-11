استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب الأقصى.. وفيديو يوثق الحادث

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مواطنة فلسطينية بعد إطلاق النيران عليها بالقرب من المسجد الإبراهيمي بمدينة «الخليل» الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها استقبلت إخطارا باستشهاد مواطنة برصاص جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، فيما نقلت وكالة «معًا» الفلسطينية عن شهود عيان أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النيران تجاه فتاة بجوار المسجد، وهو الأمر الذي أكده مدير المسجد الشيخ غسان الرجبي.

وادعت مصادر إسرائيلية أن الفتاة تعرضت لإطلاق النار لأنها حاولت تنفيذ عملية طعن، وأن أحد الجنود الإسرائيليين التابع لقوات حرس الحدود أصيب بجروح طفيفة في العنق.

وفي وقت لاحق، أعلنت الصحة الفلسطينية عن هوية الشهيدة، وهي الشابة الفلسطينية مها كاظم عوض الزعتري البالغة من العمر 24 عامًا وهي من سكان الخليل، فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق استشهاد المواطنة الفلسطينية.

شهيد فلسطيني جديد

وفي حادث جديد اليوم، أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب الفلسطيني محمد حسين زكارنة، البالغ من العمر 17 عاما، وهو من سكان الحي الشرقي بمدينة جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد.

وكان الشاب الفلسطيني أصيب برصاصة في خاصرته، أطلقها جنود من الوحدات الخاصة الإسرائيلية التي تسللت إلى المنطقة الصناعية بجنين.

موجة من العمليات الهجومية

يذكر أنّ إسرائيل تشهد الفترة الأخيرة موجة من العمليات الهجومية، تستهدف الشرطيين والمدنيين الإسرائيليين، ما دفع حكومة الاحتلال لإجراء عدة مناقشات لوضع خطط أمنية جديدة، من شأنها منع أو تقليل خطورة تلك الهجمات.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، قٌتل في سلسلة عمليات متتالية 13 إسرائيليًا بين شرطيين ومدنيين، فيما أقدّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل منفذي تلك العمليات ورفع درجة التأهب الأمني، إلا أنّ ذلك لم يمنع الذعر الذي أصاب الأوساط الإسرائيلية.

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