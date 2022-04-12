الذهب يتراجع لـ1957 دولارا للأوقية بسبب توقعات رفع الفائدة في مايو

تراجع الذهب إلى 1.957 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل 1960 دولارا يوم أمس الإثنين، مستقرًا بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع سجله خلال الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من تفشي التضخم على الضغوط من ارتفاع عوائد الدولار والخزانة وسط توقعات بوتيرة أسرع لتشديد السياسة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورفع الفائدة في مايو المقبل.

تاريخيًا، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1968.10 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 2032.55 دولار في غضون 12 شهرًا.

معدل التضخم في مارس بلغ 8.5%

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء أن معدل التضخم بلغ 8.5% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 1981، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة وقيود العرض والطلب القوي، بحسب «المنصة»، في حين أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير أن المسؤولين خططوا لتقليص الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي بنحو 95 مليار دولار شهريًا، وأشار إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة ارتفاع التضخم.

نصف استهلاك الذهب عالميا تستأثر به صناعة المجوهرات

ويجري تداول المعدن الأصفر في الغالب بسوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، ويذهب نصف استهلاك الذهب في العالم إلى صناعة المجوهرات ونحو 40% في الاستثمارات و 10% تقريباً في الصناعة، وتعد كل من الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا أكبر منتجي الذهب عالمياً، وفي المقابل، فإن أكبر مستهلكين للمجوهرات في الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات.