«جولدن إيرا»: سعر جرام الذهب عيار 21 سيصل إلى 1020 جنيها

ارتفع سعر الذهب متجاوزًا مستوى المقاومة الحاسم عند 1950 دولار قبل بيانات التضخم الأمريكية، حتى مع احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة فإن وضعها كتحوط ضد التضخم وملاذ آمن سيستمر في تعزيز قيمته نختلف فقط فيما يسمى شعور الأسواق هل سيتفهم المتعاملين أن أرقام التضخم المرتفعة لابد من التحوط بها من الذهب أم أنهم سوف يخافون من أن الفيدرالي سوف يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطه أساس، وفقاً لـ GOLD ERA، ويتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن تتجاوز أسعار أوقية الذهب 2500 دولار هذا العام.

توقعات بوصول جرام 21 إلى 1018 و1020جنيه

وعلى صعيد السعر المحلى تتوقع GOLD ERA مؤسسة لتداول الذهب في دبي، بأن يكون هناك موجة جديدة لتحقيق معدن الذهب قمم جديدة لتحركات الأسعار، ويشير قسم الأبحاث لدينا بأن هناك احتمال أن يكمل جرام 21 مسيرته الصاعدة ويصل إلى مستويات 1018-1020 ليحقق أعلى سعر تاريخي له فى جمهورية مصر العربية.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وقال اقتصاديون في البنك، إن هذه الزيادة ترجع إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى جانب زيادة المواد الخام والمنتجات بعد فرض العقوبات على روسيا.

الأسواق تخضع لتسعير مخزونات الطاقة وبعض المعادن

ويقول «تيم مو»، الرئيس المشارك للاقتصاد الآسيوي والاستراتيجية وبحوث السلع في Sachs Goldman: «ما زلنا نعتقد أن الأسواق تخضع لتسعير مخزونات الطاقة وبعض المعادن وأسهم التعدين، نعتقد أن معدن الذهب له مكان في المحفظة إذا أراد المرء أن يمتلك أصل حقيقي وامتلاك محفظة استثمارية قوية فإن ذلك من شأنه أن يوجه في اتجاه امتلاك محفظة أكثر عزلا عن التحديات الكلية والرياح المعاكسة التي تعصف بالأسواق الآن، لا نعتقد ذلك سيقوم الفيدرالي برفع سعر الفائدة وسوف تتأثر السندات لذلك قد يكون هناك تصحيحات ومن ثم قد يذهب الذهب إلى تلك المستويات فعليا ولكن سوف يأخذ الكثير من الوقت.

التحليل الفني لتحركات الذهب

وتشير النظرة التحليلية لمؤسسة GOLD ERA لتداول الذهب في دبي، إلى أن المعدن يواصل الصعود ليحقق 1970 ومن ثم 1980، ومن الممكن أن نشاهد خلال تحركات الجلسة تراجعات إلى مستويات 1950 بفشل تلك الرؤية اليومية، في حال تم الإغلاق أسفل مستويات 1938.