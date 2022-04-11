بعد ارتفاعه.. شعبة الذهب تتوقع تحريك سعر مصنعية الذهب

قال تجار الذهب بالغرف التجارية، إنَّ سعر المصنعية سيتأثر سلبًا بارتفاعات الذهب المتتالية، كاشفين عن توقيت رفع سعر المصنعية للشركات المصنعة للذهب خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحسب هاني فكري رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ لـ«الوطن»، موضحًا أنَّ ارتفاعات الذهب المتتالية سيكون لها تأثير على تحريك سعر المصنعية لجرام الذهب بشكل كبير وسيتمّ تحريكها عقب عيد الفطر المبارك.

وتابع: «يزيد ارتفاع سعر الذهب من تكلفة التصنيع للمعدن النفيس، مما ينعكس على رفع سعر المصنعية التي تتحكم فيها الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية وليس التاجر حسب كل شركة وهو ما يفسر اختلاف السعر من محل لآخر».

سعر المصنعية الآن

وتبدأ سعر المصنعية الذهب عيار 21 من 40 إلى 75 جنيهًا وعيار 18 من 70 حتى 120 جنيهًا للجرام الواحد كما تختلف مصنعية الذهب من قطعة إلى آخر وفقًا لقوله.

لا رقابة على سعر المصنعية

وأفاد بأن سوق الذهب سوق مفتوح لذا لا يوجد تحديد، أو رقابة من أية جهة على سعر المصنعية لافتا إلى أن الشركات المصنعة وحدها هى التى تحدد سعر المشغولات الذهبية من خلال سعر عيار الذهب، بان تكلفة التصنيع للمشغولات الذهبية هي التي تحدد السعر النهائي للمصنعية جرام الذهب.

عيار 18 الأكثر مصنعية

وأشار إلى أن المشغولات الذهبية من عيار 18 الأكثر ارتفاعًا في سعر المصنعية من حيث قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وسجّل سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الاثنين 11-4-2022 ارتفاعًا جديدًا لتصبح حصيلة ارتفاعاته إلى 12 جنيهًا حتى الآن متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية وتراجع الدولار والقلق العالمي من التضخم ليباع عيار 24 بسعر 1.157 جنيه، وبيع عيار 21 بسعر 1.012 جنيه فيما بيع عيار 18 بسعر 867 جنيهًا، وبلع سعر بيع الجنيه الذهب 8 آلاف و96 جنيهًا.