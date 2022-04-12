الملا يبحث مع وزير الاستثمار الأردني تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني، خلال زيارته للقاهرة، زيادة التعاون في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي داخل الأردن بخبرات مصرية من خلال شركات قطاع البترول المتخصصة.

توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة سكنية

واستُعرض خلال اللقاء الخبرات المصرية في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ونجاحها في تغطية أكثر من 13.5 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي بعد مضاعفة معدل التوصيل إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية سنوياً، خلال السنوات الأربعة الأخيرة، في ظل وجود شركات مؤهلة وكوادر مدربة وتوافر إمكانات فنية وهندسية وقاعدة تصنيعية، وهو ما يمكن أن يكون داعمًا لتوجه الأردن إلى التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل، واستكمال تزويد مختلف الصناعات بعد الدراسة الجيدة والتغلب على التحديات في تنفيذ المشروع.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأردني أهمية مشاركة مصر بخبراتها الطويلة في تنفيذ هذه المشروعات بالأردن، بما يسهم في نجاح تنفيذها عبر مد شبكات الغاز وتوصيله في مختلف المدن الأردنية، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً الدراسة الفنية والاقتصادية بواسطة البنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي في الأردن، والتي على أساسها سيتم تحديد أفضل رؤية للتنفيذ.

الملا: مستعدون لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الأردن

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والأردن في مجال الطاقة ودعم القيادة السياسية في كلا البلدين لتوطيدها وزيادة حجم التعاون، مشيرًا إلى أنّ مصر على استعداد للمشاركة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في المدن الأردنية.

وأضاف أن شركات قطاع البترول المصرية العاملة بالأردن وفي مقدمتها شركة فجر للغاز الطبيعي حققت قصص نجاح على مدار عقدين حتى الآن وهو ما يعد حافزاً لها لمزيد من النجاح بأيادى مصرية.

وقد تم الاتفاق على إرسال فريق عمل من شركات توصيل الغاز الطبيعى المصرية الي الأردن للتعاون واستعراض الامكانيات والتعرف على تفاصيل المشروعات.

وأكد الوزير الأردني أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الأردنية واستكمال تزويد ما يصل إلى 95% من المصانع بالأردن بالغاز سيكون له مردود اقتصادي إيجابي وسيسهم في تقليل استيراد البوتاجاز، مشيدًا بإمكانات شركات الغاز المصرية العاملة في الأردن والتي تمتلك منظومة فنية وكفاءات على أرقى مستوى، مشيراً إلى أن إنجازاتها واضحة وملموسة.