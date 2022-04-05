وزير البترول يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون وتخزين الهيدروجين

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والوفد المرافق له حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركات الأوروبية ومن ضمنها جهود تنمية الموانئ وتطويرها واستكشاف الإمكانات ومتابعة المشروعات فى الموانئ المصرية والسوق البحرى فى ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2022 مع هيئة ميناء أنتويرب البلجيكى وكذلك نشاط النقل البحرى والنهرى وتجارة وتداول الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية بالإضافة إلى مجالات التعاون فى خفض الانبعاثات وانتاج وتخزين الهيدروجين وتدريب الكوادر ومشروعات كفاءة الطاقة بالمواقع البترولية فضلاً عن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27.

وخلال اللقاء أكد الملا أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى كبيرة وخاصة بين قطاع البترول والشركات الأوروبية ، مشيراً إلى أهمية الإسراع بمشروعات انتاج وتخزين الهيدروجين ومشروعات كفاءة الطاقة وخاصة بالموانئ المصرية ، ولفت الوزير إلى أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دوراً مهماً في رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة للحفاظ علي البيئة.

وأشار الوزير إلى أهمية تواجد بنية تحتية قوية ومتكاملة فى تحقيق نجاحات قطاعات الطاقة لما توفره من مرونة وحلول وخيارات مختلفة للتعامل مع المشروعات ، مؤكداً أن مشروعات كفاءة الطاقة بهذه التسهيلات والمواقع البترولية من شأنها أن تزيد من معدلات تنفيذ ونسب نجاح المشروعات البترولية.

ومن جانبه أشاد برجر بما حققته مصر من معدلات قياسية فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لما تمثله من نجاحات ملموسة على أرض الواقع ، مشيراً إلى فخره بمساهمة الاتحاد الأوروبى فى العديد من المشروعات الطموحة والناجحة بقطاع البترول سواء بالتمويل أو بتقديم الدعم الفني.

وأكد برجر أن هناك مجالات وفرص عديدة لتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى وعلى الأخص اعتزام إحدى شركات الملاحة البلجيكية الكبرى القدوم إلى مصر خلال الشهر الحالى لبحث امكانية انشاء مركز عالمى لتموين السفن فى مصر.

حضر اللقاء المهندس أحمد خليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع والمهندس أحمد عبد ربه مساعد رئيس قطاع شئون البترول بالوزارة.