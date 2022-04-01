وزير البترول: منظومة رقمية متطورة لمتابعة محطات تموين السيارات بالغاز

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منظومة المراقبة والتحكم عن بعد «سكادا سيستم»، لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي تتبع شركة غازتك.

استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول

وقال المهندس طارق الملا، إنّ المنظومة الجديدة تأتي فى إطار استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع فى تطبيقات التحول الرقمي فى إدارة الأنشطة الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي أصبحت تخدم قطاعاً كبيراً من مستخدمي السيارات.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك حول المنظومة الجديدة للشركة والتي تهدف إلى ميكنة عمليات التشغيل وربط المحطات بمنظومة رقمية متطورة يمكن من خلالها المتابعة والتحكم وتجميع البيانات بشكل لحظي من المحطات التي تقدم الخدمة والوقوف على مبيعات الغاز والحالة التشغيلية والفنية للمحطة إلى جانب برامج الصيانة الدورية بما يساعد على سرعة تنفيذ المهام والارتقاء المستمر بكفاءة المحطات فى خدمة العملاء ، مع تطوير منظومة لأعلى مستويات أمن المعلومات، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في تطوير الأنظمة والوسائل الإلكترونية المختلفة للمدفوعات لمستخدمي غاز السيارات للتيسير على المتعاملين وتقليص التعامل الورقي ويشمل ذلك الكروت والمحافظ الإلكترونية.

الدعم الرئاسي أعطى دفعة مهمة لمشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

وعقب الافتتاح حضر «الملا»، اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021، وأشاد بالنتائج المتحققة التي شهدت نمواً كبيراً في ظل التوسع الحالي في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات على مستوى الجمهورية، وأوضح الملا أن الدعم الرئاسي أعطى دفعة مهمة لمشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات الذي أصبح مشروعاً قومياً تنفذه وزارة البترول محققاً طفرة سريعة في معدلات الاستخدام وتحويل السيارات وإقامة محطات تموين السيارات بالغاز .

وأضاف الملا أن الطفرة الحالية نتجت أيضاً عن رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الوقود والتي عظمت الوفر المالي للمواطن من الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي بجودة عالية تكلفته تقل بنسبة تتجاوز 50٪ مقارنة بالبنزين .

وأكد الملا أهمية خطة الانتشار السريع للمحطات على مستوى الجمهورية التى تتبناها الوزارة للتيسيرعلى مستخدمى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى ، مشيداً بما حققته شركة غازتك من مساهمات إيجابية فى تنفيذ الخطة ، ووجه الملا بأهمية زيادة رأسمال الشركة بما يواكب التوسع غير المسبق والمستمر فى نشاطها .

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس غازتك أنها تمكنت فى عام ٢٠٢١ من إنشاء وتشغيل ١٦٤ محطة جديدة خلال عام واحد فقط بما يمثل معدل قياسى غير مسبوق يفوق عدد المحطات التى أقامتها الشركة منذ إنشاءها فى عام ١٩٩٦ ليصل إجمالى عدد محطات الشركة حالياً ٣١٧ محطة، وأضاف أن ذلك يمثل أعلى معدل انتشار لمحطات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات على مستوى الجمهورية بين الشركات العاملة بالنشاط ، كما ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعى كوقود من محطات غازتك إلى ٤٠٦ مليون متر مكعب بنسبة ٤٧٪ من إجمالى السوق المحلى، كما قامت بتحويل نحو ٣٢ ألف سيارة للعمل بالغاز فى صدارة أكبر الشركات المنفذة لعمليات التحويل وقامت بتدشين ٧ مراكز تحويل جديدة ، وتدشين ٥ محطات متكاملة بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لبيع الغاز الطبيعى والبنزين بأنواعه.

كما قامت باستخدام محطة تموين متنقلة لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط وذلك فى المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى أو فى المناطق ذات الإقبال الكثيف.

حضر أعمال الجمعية العامة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز الطبيعى المهندس أحمد محمود والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس شركة إيجاس للشئون المالية.