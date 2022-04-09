4 أماكن لـ«سحور» مختلف في الفيوم.. وجبات متنوعة وفقرات فنية وتواشيح

يرتبط شهر رمضان الكريم بالعديد من الروحانيات، بالإضافة إلى الطقوس المختلفة، وتحديدا فيما يخص تناول وجبتي الإفطار والسحور، التي من الممكن أن يتم تناولهما خارج المنزل في الإجازات «الويك إند» رغبة في التجديد والخروج عن المألوف، حيث يصطحب كل رب أسرة زوجته وأبناءه، أو يجتمع الأصحاب، ويذهبون إلى الأماكن التي تقدم الوجبات المختلفة، ومنها السحور ليكون تناوله مختلفا عن المنزل على أنغام الأغاني الرمضانية، مع مشاهدة العروض الفنية المختلفة في بعض الأماكن مثل «التنورة».

وتتنافس الكثير من المطاعم على تقديم أفضل العروض لجذب المواطنين، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» أبرز أماكن تناول السحور في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان:

«أبو إسلام».. الأشهر في الفيوم

ويُعد «أبو إسلام» من أشهر الأماكن التي تقدم السحور في مدينة الفيوم، حيث يقدم الكثير من الأكلات الشعبية؛ أبرزها الفول والطعمية والباذنجان، بأسعار تناسب الجميع تبدأ من 10 جنيهات وحتى 25 جنيها للوجبة التي تكفي فردين، وذلك في جو مبهج يزينه أنوار وزينة رمضان على إيقاع الأغاني الرمضانية.

سحور رائع في الحديقة الدولية

تتميز الحديقة الدولية بتقديم عروض فنية رائعة مع وجبات السحور، لتجذب الأسر الفيومية لتناول وجبة السحور لديها، أبرزها عروض «ميكي ماوس» للأطفال، وهو ما يجعل الأمهات تتناول وجبة السحور في هدوء دون قلق أو انزعاج من تصرفات الأطفال، بالإضافة إلى عروض تنورة وأغاني رمضانية، وذلك مع تقديم صينية سحور دسمة ممتلئة تشمل فول وطعمية وبطاطس وسلطة ومياه معدنية ومشروب بـ 35 جنيها فقط للصينية الواحدة التي تكفي فردين.

السحور في حي الجامعة بـ 18 جنيها

وفي حي الجامعة، يشتهر أقدم صانع أكلات شعبية بنظافة طعامه وانخفاض أسعاره، حيث يقدم وجبة سحور كبيرة مكونة من طبق فول وبطاطس بالبهارات و3 أقراص طعمية محشية وطبق بيض، بالإضافة إلى مخلل وسلطة وجبنة بالطماطم وباذنجان، والتي تكفي فردين أو أكثر بـ18 جنيها فقط، وذلك على أنغام تواشيح النقشبندي.

عباد الرحمن يأسر قلوب الشباب

أمّا «عباد الرحمن» فهو أكثر مكان يأسر قلوب شباب محافظة الفيوم، من خلال وجبة السحور التي يقدمها بجودتها العالية وسعرها المنخفض، ويبلغ سعر الطبق لديه سواء فول أو طعمية أو بطاطس أو بيض 3 جنيهات فقط، مع إضافة الطحينة والسلطة والخبز مجانا.