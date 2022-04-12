نصائح من «القومي للتغذية» لمرضى الكبد برمضان.. تناول الألبان والفاكهة

عدد من النصائح والإرشادات الغذائية الصحية وجهها المعهد القومي للتغذية لمرض الكبد الذين يحرصون على صيام شهر رمضان، إذ يتضمن النظام الأطعمة التي يجب على مريض الكبد تناولها خلال وجبات الإفطار والسحور، كما يتضمن أيضا الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها للمحافظة على صحته.

كما أعلن الدكتور سيد حماد، مساعد التغذية بـ المعهد القومي للتغذية، إذ أكد أن مرضي الكبد مثل مرضى السكري أو مرضي السمنة، لذا يجب أن يتم التدقيق في الأطعمة الصحية التي يتناولها بشكل مستمر للمحافظة على حالتهم الصحية، وهذا النظام يجب أن يستمر خلال فترات الصيام، لأن الجسم يكون بحاجة إلى تناول أغذية مفيدة تساعده على تحمل ساعات الصيام، وحتى يقدر على ممارسة حياته اليومية دون أي مشاكل صحية طارئة بسبب الصيام.

نصائح «القومي للتغذية» لمرضى الكبد

- يجب الحرص على تناول الأطعمة التى تحتوي الكربوهيدرات المعقدة والنشويات.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات النباتية، مثل الفاصوليا، الفول، والعدس، اللوبيا، إذ أنها مفيدة جدا للكبد.

- كما يجب الاهتمام بتناول جميع منتجات الألبان، لأنها تعتبر بديل للبروتينات الحيوانية.

- جميع أنواع الأسماك مفيدة جدا لمرضى الكبد، لأنها غنية جدا بالبروتينات.

- الاهتمام بالخضروات والسلطة الخضراء، إذ أنها مفيدة جدا، خاصة أن الألوان الخضراء في السلطة مثل الفلفل بكافة ألوانه، ما بين حمراء وصفراء وبرتقالية، وأيضا الجزر، هي مكونات صحية ومفيدة لأنها غنية بفيتامين A، الذي يعمل على تنشيط خلايا الكبد.

- الاهتمام بتناول الفاكهة بكافة أنواعها مفيدة جدا لمرضي الكبد.

- يفضل تناول الشاي الأخضر والحلبة واليانسون، مع تحليتها بقدر بسيط من العسل الأبيض أو السكر، والابتعاد عن المشروبات الرمضانية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.

- تناول العصائر الطازجة والتي تحتوي على نسب بسيطة جدا من السكر.