نصائح «القومي للتغذية» للتخزين الصحي للخضروات واللحوم في «الفريزر»

وجه المعهد القومي للتغذية، عددا من النصائح لربات البيوت، أثناء تخزين اللحوم والخضروات في الفريزر، وجاءت نصائح المعهد، من أجل ضمان تخزين الأطعمة بشكل صحي يحافظ عليها من تكون البكتيريا المضرة خلال فترة التخزين، وفق ما أكدت الدكتورة داليا سامي استشاري طب الأطفال والتغذية ورئيس وحدة التنمية بالمعهد القومي للتغذية.

نصائح للتخزين الصحيح للأطعمة

- يجب غسل الدواجن والأسماك بالجنزبيل والملح والليمون والخل، بشكل جيد قبل التخزين في الفريزر.

- التخزين في أكياس مخصصة للفريزر وليست الأكياس العادية، حتى لا تتفاعل المواد الكيمياوية المصنوع منها البلاستيك مع الأطعمة المخزنة، وهو ما قد يؤدي إلى تسمم غذائي.

- التسمم الغذائي يكون نتيجة تكون بكتيريا على اللحوم والأطعمة بسبب سوء التخزين، أو حدوث قطع في الكيس أثناء وضعه في الفريزر.

- أي خضروات مطبوخة لا يجب أن تدخل الفريزر أو الثلاجة إلا بعد ساعتين على الأقل من طبخها.

- تخزين الأسماك والدواجن بعد غسلها جيدا، وتصفيتها من المياه، وتخزينها في علب مخصصة للفريزر، أو أكياس مخصصة للتخزين، ويمكن أن تصل مدة التخزين بين 3 و4 أشهر.

- للحفاظ على نضارة الخضروات، يجب تجفيفها بفوطة قطنية، ووضعها بعد ذلك في درج الثلاجة بعد وضع فوطة قطنية داخل الدرج أيضا، ويفضل غسل الليمون ولفه في الفوط القطن، قبل وضعه في الثلاجة.

تحذيرات خاصة من تخزين اللحوم

- بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك، الطازجة، فيمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين 3-5 أيام قبل بداية عملية الطبخ وحسب الحاجة، على أن يجري وضعها في الرف الموجود تحت الفريزر مباشرة، لأنه المكان الأكثر برودة داخل الثلاجة.

- يجب ألا توضع اللحوم والدواجن والأسماك في الثلاجة لمدة تزيد عن 5 أيام، وأكثر من ذلك يجب وضعها داخل الفريزر.

- اللحوم لا تغسل قبل تخزينها، حتى لا تنمو البكتريا عليها، ومن الضروري تخزين اللحوم بدون غسيل، ويجري غسلها قبل عملية الطبخ مباشرة.

- عند إخراج اللحم من الفريزر، يجري وضعه في وعاء على رف الثلاجة، قبل الطهي.

- اللحم المجمد يترك بأقصى حد من 2-3 أيام على رف الثلاجة قبل الطبخ، ويمنع تماما تجميده مرة أخرى.