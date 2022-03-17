نصائح «القومي للتغذية» لنظام صحي في رمضان: ابعدوا عن الدهون والمخلل

عدد من الإرشادت والنصائح قدمها المعهد القومي للتغذية، من أجل الاهتمام بتناول الأغذية الصحية خلال شهر رمضان، وذلك للمحافظة على الجسم، والابتعاد عن الأطعمة التي تسبب العطش خاصة في فترات الصيام الطويلة.

وأشارت الدكتورة إيمان حبيب، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، إلى أنه يجب استغلال فترات الصيام في شهر رمضان، في المحافظة على الصحة.

شهر رمضان فرصة لإتباع نظام غذائي صحي

وأوضحت رئيسة قسم التغذية الإكلينيكية بالقومي للتغذية، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن هذا يأتي من خلال اتباع نظام غذائى صحي، خلال الشهر الكريم، مؤكدة أن المائدة العامرة بأنواع كثيرة من الأطعمة كما هو معروف طوال الشهر، قد لا تكون مفيدة للجسم، بل تؤدى إلى ضرر بالغ؛ إذ أن تناول أغذية غير صحية ومشبعة بالدهون والنشويات يمكن أن يؤدي إلى أضرار بالغة، لهذا يجب أن يكون هناك حذر من الأطعمة التى تقدم على مائدتي الإفطار والسحور.

نصائح القومي للتغذية لوجبات رمضان

وقدمت «إيمان» مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة خلال الشهر الكريم، وهي:

- يجب أن تكون كميات الأطعمة المقدمة على مائدة الإفطار قليلة.

- يجب أن تكون الوجبات خفيفة وليست دسمة مشبعة بالدهون والزيوت والنشويات.

- الإفطار يجب أن يكون على تمر، لأنه مشبع بالألياف التي تعطي شعورا بالشبع، وبعد ذلك يتم تناول الوجبات المتنوعة على فترات متقطعة، وبكميات قليلة.

- من الأفضل تجنب تناول الموالح «المخللات»، واستبدالها بالسلطات قليلة الملح، لأنها تزيد الإحساس بالعطش.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، والأطعمة المقلية بالزيت لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

- يجب تناول الكثير من السوائل والماء على مائدة الإفطار.

- التقليل من تناول الحلويات بعد الإفطار؛ إذ أن السكريات تزيد من الإحساس بالعطش، ويفضل تناول الفاكهة.

- ضرورة الاهتمام بتناول وجبات السحور، حيث توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال الصيام.