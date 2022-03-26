«بصيرة» تدرب العاملين بدور الحضانة على الاكتشاف المبكر للإعاقة البصرية

نظمت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإحتياجات البصرية، سلسلة دورات تدريبية استهدفت تدريب العاملين بدور الحضانة على مستوى الجمهورية، على طرق الاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية لدى الأطفال في الفصول، وطرق دمج الأطفال من ذوي الإعاقات البصرية في الوسط المحيط داخل الحضانة، وآليات التعامل الأمثل معهم داخل الفصول الدراسية ومع أقرانهم، وتقنيات دمج الأطفال ذوي الإعاقات البصرية في العملية التعليمية والتربوية مع الأطفال الأسوياء.

الاكتشاف المبكر وآليات التعامل مع ذوي الإعاقات البصرية

من جانبها أوضحت دعاء مبروك المدير التنفيذى لمؤسسة بصيرة، أن تدريب العاملين في دور الحضانة من معلمين وإدارة، على الاكتشاف المبكر وآليات التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات البصرية، يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة التي تهدف إلى نشر الوعي حول قضايا الدمج التعليمي بكافة المراحل بداية من الحضانة، وتعريف الرأي العام بأهمية الدمج التعليمي كونه حقا أصيلا للطلاب من ذوي الاعاقة وليس منحة أو هبة من أحد.

وأشارت «مبروك»، إلى أن بصيرة»، عمدت إلى تدريب فرق العمل بدور الحضانة لأنها المستقبل التعليمي الأول للطفل في مراحل عمره الأولى وأن الاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية ومشكلات النظر في هذه السن المبكرة يدعم إيجاد حلولا طبية ونتائج عملية جيدة في معالجة المشكلة الطبية أو الحد من آثارها.

التعريف بجميع أنواع الإعاقات البصرية

وأوضحت «مبروك»، أن التدريب شمل تعريف الجميع بأنواع الإعاقات البصرية المختلفة، وكيف تؤثر على الطفل والأسرة وآليات الحد من هذه الآثار، وكيف يمكن تقديم المادة العلمية للأطفال من ذوي الإعاقات البصرية بالوسائل التعليمية المناسبة، وما الوسائل المختلفة التي تمكن المعلم داخل الفصل الدراسي من تهيئة الطلاب ذوي الإعاقات البصرية، بجانب زملائهم الطلاب الأسوياء بما يضمن تحصيل الجميع بالشكل الأفضل حيث أن الإعاقة البصرية لا تؤثر على التعليم.