«بصيرة» والبنك الأهلي يوقعان الكشف على عيون 1195 من أهالي أسوان

نجحت مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري في تنظيم قافلتين طبيتين للكشف على أمراض العيون بالسباعية مركز إدفو وأبو الريش بحري مركز أسوان، ضمن مشروعهما الإنساني «ممر النور» الذي يستهدف إجراء المسوح الطبية لاكتشاف أمراض العيون وإجراء التدخلات الطبية اللازمة للقضاء عليها تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون والتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلتان طبيتان للكشف على أمراض العيون

وأكدت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، في بيان لها اليوم، ان قافلتى بصيرة والبنك الأهلي وقعت الكشف على عيون 1195 من أهالي السباعية مركز ادفو وأبو الريش بحري مركز أسوان، وتم عمل 746 نظارة طبية وصرف علاج لـ200 من الأهالي، وتحويل 721 منهم لإجراء عمليات عيون، وتمّ بالفعل إجراء أول مرحلة من العمليات شملت إجراء 219 عملية جراحات مختلفة للعيون.

وأشارت إلى أن قوافل مشروع «ممر النور» من بصيرة والبنك الأهلي يتم خلالها أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية، مبينة أنَّ جميع الخدمات الطبية المقدمة في القافلتين تمّت بالمجان للأهالي وبمعرفة فريق طبي عالي المستوى.

وأوضحت أنَّ بصيرة معنية ومنذ تأسيسها بمواجهة مشكلات الإبصار ودعم اكتشاف هذه المشكلات بشكل مبكر والتعامل الأمثل معها طبيا فضلا عن التوعية بطرق الاكتشاف لها وضرورة العرض على طبيب متخصص.

ولفتت إلى أنَّ المؤسسة تحرص على تنفيذ مشروع «ممر النور» ليقدم خدمات متكاملة في مجال محاربة أمراض العيون من إجراء المسح الطبي للأهالي في قراهم وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية والأدوية وأن ذلك يعد أحد آليات تنفيذ «بصيرة» للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قوافل المؤسسة المسحية للكشف على أمراض العيون

من جهتها، أوضحت منى أحمد المنسق الميداني لـ«بصيرة»، أنَّ المؤسسة ومنذ إطلاقها لمشروعها «ممر النور» وبالتحديد في عام 2019 نجحت وتحت إشراف وبالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال تنفيذ عدد من قوافل المؤسسة المسحية للكشف على أمراض العيون، جرى الكشف على 11600 من أهالي قرى أسوان المختلفة.

وبينت أنَّه تمّ إجراء 950 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت بين «إزالة ظفرة وإزالة مياه بيضاء وتركيب عدسات ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية»، وجرى تسليم 1350 نظارة طبية، وان قوافل بصيرة المسحية من خلال مشروع «ممر النور» في أسوان جابت قرى «الديوان، وكرسكو، وكلابشة، وأبوهور، والعلاقي، والمضيق، والسيالة، ومرواو، ودراو، ونجع ونسن ونجوع الشطب».