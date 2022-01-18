بصيرة تطلق مبادرة «شوف بعين متخصص» لرفع الوعي بمشكلات ضعاف البصر

أطلقت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاحتياجات البصرية، مبادرة جديدة تستهدف رفع الوعي بمشكلات ضعاف البصر تحت عنوان «شوف بعين متخصص»، من خلال تعريف الرأي العام بالمعلومات الصحيحة، حول كل ما يخص ضعف البصر عبر خبراء متخصصين في المجالات المختلفة.

وأكدت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مبادرة «شوف بعين متخصص»، واحدة من سلسلة مبادرات أطلقتها المؤسسة، ضمن استراتيجية عملها لرفع الوعي بقضايا ومشكلات ضعف البصر بطريقة بسيطة ومبتكرة.

فنانون شاركوا في مبادرة «شوف بعيني»

وأشارت إلى أولى مبادرات المؤسسة «شوف بعيني»، التي شارك فيها عدد من الفنانين المتطوعين، من بينهم منى زكى وإياد نصار وأحمد فهمي وإنجي المقدم وريهام عبدالغفور ودينا الشربيني ويسرا اللوزي وهشام ماجد وفريدة تمراز وأكرم حسني وسلمى أبوضيف وعلا رشدي وعبير الجرحي، مؤكدة أن هدف بصيرة من تنظيم سلاسل مبادرات التوعية بقضايا ضعف البصر، هو تمكين شرائح المجتمع المتعددة من إدراك أكثر التحديات التي يواجهها ضعيف البصر.

علاج مشكلات ضعف البصر

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، إننا نحاول من خلال مبادرة «شوف بعين متخصص»، الرد على التساؤلات التي تكوّنت لدى الرأي العام والمتابعين للحملة الأولى «شوف بعيني»، عن كل ما يخص ضعف البصر ومشكلاته، من خلال متخصصين في كل المجالا.

من جانبها، قالت مريم موسى، مدير المشروعات ببصيرة، إن المؤسسة امتازت بين كل المؤسسات العاملة في مجال الإعاقات البصرية، بأنها تضم بين مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وفريق عملها نخبة من الخبراء في مجال طب العيون، وفي العملية التعليمية لفاقدي وضعاف البصر، وتأهيل ذوي الإعاقات البصرية.

وأوضحت «موسى»، أن الفريق الطبي المشارك في المبادرة، أجاب عن كل التساؤلات التي تخص ضعف البصر طبيا، وطرق التشخيص المبسطة لأكثر المشكلات الطبية شيوعا، وطرق حماية العين من المضاعفات المحتملة.