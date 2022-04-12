«خارجية الشيوخ»: توافق بين مصر والصين على دعم الحلول السلمية للأزمات

عقدت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ عدة اجتماعات برئاسة الدكتور عفت السادات رئيس اللجنة، لمناقشة آخر التطورات في العلاقات المصرية الصينية وبحضور الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

تعزيز العلاقات المصرية الصينية

وأكّد عفت السادات رئيس الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بـ مجلس الشيوخ أهمية تعزيز العلاقات المصرية الصينية في كل المجالات، لافتًا إلى أنَّ الدولة المصرية تحرص على ذلك في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، موضحًا أنَّ هذا من شأنه أن يدعم العلاقات بين البلدين في كل القطاعات كما يدعم قطاع الاستثمار أيضًا بما يسهم في مزيد من توفير فرص العمل.

دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات والصراعات

بدوره، أوضح الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنَّه هناك توافق في رؤى مصر والصين بشأن دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات و الصراعات.

وشارك في الاجتماع رباب عبدالهادي مدير شئون شرق آسيا بوزارة الخارجية، التى أكّدت أهمية تعزيز العلاقات المصرية الصينية المتنامية في كل المجالات الاستراتيجية، والاقتصادية و الفنية و الاستثمارية، حضر الاجتماع السفير عمرو عبدالوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.