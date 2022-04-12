المشدد 15 عاما وغرامة لتاجر مخدرات استغل ابن شقيقته لتهريب الحشيش

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة 500 الف جنية لتاجر مخدرات، غيابيا، بتهمة الاتجار في المخدرات، واستغلال نجل شقيقة الطفل في نقل الحشيش.

كما قررت المحكمة إيداع الطفل نجل شقيقة إحدى مؤسسات دور الرعاية الإجتماعية ومتابعة حالتة لقيام المتهم الاول باستغلاله فى نقل المخدرات، كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات وقدرها 3 كيلو و150 جرام حشيش.

ضبط كمية من الحشيش

كانت مديرية امن القليوبية تلقت إخطارا من مباحث محطة قطارات شبرا الخيمة تفيد ضبط طفل عمره 15 عاما بحوزته حقيبة عثرا بها على كمية من طرب الحشيش قدرت بنحو 3 كيلو و150 جرام أثناء مرورها على جهاز التأمين ببوابة محطة شبرا الخيمة للقطارات .

إنتقلت الإجهزة الأمنية وبمناقشة الطفل افاد بان عمه اعطاه الحقيبة للمرور بها وكان يقف فى انتظارة خارج المحطة لمراقبته وعندما القى القبض عليه هرب العم وتركة .

فحص كاميرات المحطة

وبفحص كاميرات المحطة تبين وجود عم الطفل اثناء إعطاءه الحقيبة خارج المحطة وهرب بعد ذلك وتوصلت التحريات ان المتهم " العم " مقاول فى منطقة مطروح وانه هارب من حكم جنائى بالحبس وانه يتاجر فى المخدرات اضافت التحريات انه استغل سذاجة الطفل نجل شقيقة الذى يتولى رعايته عقب وفاة والده وأعطاه الحقيبة وبها المخدرات وطلب منه المرور من بوابة التفتيش من المحطة لاستقلال القطار وسوف يدخل وراءه فى حالة عبوره ليستقلا القطار الى محطة بنها وهناك سوف يأخذ الحقيبة لتوصيلها الى مكان أخر .

ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها بضرورة متابعة الأطفال من قبل الجهات المعنية والمختصة فى من هم فى كفالة ورعاية الغير حتى لا يتعرضوا للاستغلال من كافة أنواعة .