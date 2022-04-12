عاجل..الحكومة: اقتصار أداء الحج هذا العام على من لم يؤد الفريضة من قبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اقتصار أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له الحج من قبل فقط.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه تم التوافق خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان ستضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

كان «مدبولي»، استهل اجتماع الحكومة اليوم، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وبدأ بتوجيه أخلص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، التي تجسد معاني الفداء والتضحية من أجل الوطن، داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الآليات التي تتضمنها سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة، حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم إرسالها إلى عدد من الخبراء، حيث أبدى بعضهم مجموعة من الملاحظات، التي يمكن مناقشتها وأخذها في الاعتبار، تمهيدا لإعداد الصورة النهائية من الوثيقة.