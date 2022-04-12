توقعات أسعار الحج 2022.. زيادة 40% والاقتصادي سيصل إلى 120 ألف جنيه

قال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ توقعات أسعار الحج 2022 وفقا للمؤشرات الحالية التي تؤكد أن أعداد الحجاج المصريين لهذا العام سيكون قليلا للغاية مقارنة بالأعداد التي كانت تؤدي الحج قبل جائحة كورونا، وتابع أن أسعار برامج الحج السياحي «المستوى الاقتصادي طيران»، لن تقل هذا العام بأي حال من الأحوال عن 120 ألف جنيه، فيما ستصل أسعار الحج فئة 4 نجوم إلى نحو 150 ألف جنيه، فيما قد تصل أسعار الحج فئة الـ 5 نجوم إلي نحو 180 ألف جنيه.

توقعات أسعار الحج 2022.. زيادة في الأسعار بنسبة 40%

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار الحج لعام 2022 ستشهد زيادة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % عما كانت عليه عام 2019، لافتا إلى أن سعر خدمات إقامة الحجاج بمخيمات منى وعرفات ارتفعت هذا العام بنحو 15 ألف جنيه بالنسبة للحاج الواحد، وستشهد أسعار الإقامة بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة زيادة كبيرة في الأسعار، فضلا عن نسب الزيادة في أسعار تذاكر الطيران ووسائل النقل داخل المملكة العربية السعودية.

حصة مصر من تأشيرات الحج 20 ألف تأشيرة هذا العام

وأشار إلى أن كافة المؤشرات الحالية بعد تقليل المملكة العربية السعودية لأعداد الحجاج هذا العام بنحو 40% عما كانت عليه عام 2019 قبل بداية جائحة كورونا تؤكد أن أعداد تأشيرات الحج التي سيتم تخصيصها لمصر لن تزيد عن 20 ألف تأشيرة وسيتم توزيعها علي الجهات المنظمة لرحلات الحج المصري وهي وزارات السياحة التي تنظم الحج السياحي ووزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة ووزارة التضامن الاجتماعي المنظمة لحج الجمعيات الأهلية، متوقعا ألا تقل عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي عن 9 آلاف تأشيرة وذلك وفقا لنسب تقسيم التأشيرات بين الـ 3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج.

وأشار «شعبان» إلى أن كل شركة سياحة منظمة لرحلات الحج لهذا العام لن يزيد عدد التأشيرات الممنوحة لها عن 5 تأشيرات حج لكل شركة، لافتا إلى أنه سيتم تقسيم تأشيرات الحج بين الشركات السياحية بنظام القرعة الإلكترونية المفتوحة أسوة بما يتم في حج القرعة والجمعيات الأهلية.