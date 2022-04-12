الحكومة تكشف حقيقة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان.

لا صحة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، مُشددةً على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية بمختلف المناطق بكافة محافظات الجمهورية على مدار شهور العام بما فيهم شهر رمضان.

وأوضحت وزارة الكهرباء أنَّ الدولة نجحت في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار أو تخفيف الأحمال الكهربائية، مُشيرةً إلى توافر فرق طوارئ للتعامل على مدار الساعة مع أي أعطال أو مشكلات طارئة.

آليات استقبال شكاوى المواطنين من الكهرباء خلال شهر رمضان

وفي سياق متصل، تم توفير العديد من الآليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان، والتي يتمثل أبرزها في الخط الساخن 121 المتاح قبل وبعد الإفطار وعلى مدار ساعات اليوم، لاستقبال شكاوى الفواتير والأعطال والاستفسارات والإبلاغ عن سرقات التيار الكهربي وأعمدة الإنارة، إلى جانب آلية استقبال البلاغات والشكاوى عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي يتم تطويرها بشكل مستمر، ويتمّ من خلالها الإبلاغ عن قراءات العدادات والإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وذكر أنَّه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.