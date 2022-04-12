تحريك سعر جرام الذهب عيار 21.. هل الوقت مناسب للشراء؟

تذبذب كبير في أسعار الذهب عالميا منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ تجاوز جرام الذهب حاجز الألف جنيه، مما جعل بعض الناس يلجأون إلى بيع المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب، بينما اختارت فئة أخرى أن تنتظر وتترقب ما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة وهل سيستمر بالارتفاع أم لا، فيما وقف بعض الناس خاصة المقبلين على الزواج يتساءلون عن حقيقة انخفاضه قريبا وهل سيستطيعون شراء جرام الذهب عيار 21 أم لا بعد استمرار الارتفاع اليوم الثلاثاء.

نصائح لشراء الذهب في الفترة المقبلة

أسعار الذهب وارتفاع جرام الذهب عيار 21 وغيره من الأعيرة، من عدمه، تناولها هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، متوقعا عدم انخفاض سعر المعدن النفيس ثانية بل يمكن استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قدوم عيد الفطر وكثرة حفلات الزفاف والخطوبة، لافتا إلى أن تخزين الذهب كسلعة ادخارية بسبب الحرب ونية الكثيرين للاستثمار به على المدى البعيد أدى كذلك إلى ارتفاع أسعاره.

ونصح «ميلاد» المواطنين بشراء الذهب ممن يقدرون على ذلك فهو الملاذ الآمن في كل الأوقات، ويجني الشخص منه أرباحا على المدى البعيد ولا يمكن الخسارة فيه، قائلا: «مادام الشخص قادر وعنده فائض يشتري».

أسعار الذهب اليوم

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الذهب اليوم عالميًا ومحليًا وسعر جرام الذهب عيار 21، بالإضافة لباقي الأعيرة والجنيه الذهب والتي ارتفعت في بداية التعاملات ثم ارتفعت منذ قليل مرة أخرى:

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بين 1.014 إلى 1.020 جنيها في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويباع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بـ869 إلى 874 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1,159 إلى 1,166 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

بينما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 8112 جنيهًا و8160 جنيهًا.