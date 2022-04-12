سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في مصر

في ظل تذبذب أسعار الذهب ما بين ارتفاع وانخفاض في السوق العالمية والمحلية، يبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 21 لأنّه الأكثر استخدامًا خاصة في محافظات الصعيد، وسعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية في القاهرة والوجه البحري.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم عالميًا ومحليًا وأسعار الأعيرة مثل سعر جرام الذهب عيار 21، بالإضافة لباقي الأعيرة والجنيه الذهب في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12-4-2022 بين 1008 و1012 جنيها في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويباع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بـ864 جنيها إلى 867 جنيهًا في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1152 جنيهًا و1157 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

فيما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 8064 جنيهًا و8096 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال العالمية، جاء سعر المعدن الأصفر في بداية معاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المالية العالمية، كالتالي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، نحو 871.54 جنيه بقيمة 47.27 دولار.

- سجل سعر الجنيه الذهب في أسواق المال، إلى نحو 8.134 جنيه، بما يعادل 441.15 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1.017 جنيه، بما يعادل 55.14 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 1162 جنيهًا، بما يعادل 63.02 دولار.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ سعر الذهب يتحدد محليًا بناءً على عاملين الأول هو السعر العالمي، فالذهب سعره موحد على مستوى العالم، أما العامل الثاني فهو سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.