تعاون مصري إيطالي لتدريب 2500 عامل وفني في محافظة الشرقية

قال اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الهجرة غير الشرعية تؤثر سلبا على الصناعة في مصر لأنها تُهجّر العمالة التي تحتاج إليها الدولة حاليا، لافتا إلى أن المصلحة تعاونت مع الوكالة الإيطالية في محافظة الشرقية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال تدريب المواطنين والطلاب والخريجين الشباب على مهارات تساعدهم على الحصول على فرصة عمل توفر لهم دخلا مناسبا.

رفع كفاءة البنية التحتية والتقنية لمركز العاشر من رمضان

وأوضح «أبو مندور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والوكالة الإيطالية يستهدف الاهتمام بمركز العاشر من رمضان من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والتقنية وتحديث المعدات والآلات والورش والمناهج لتدريب العمالة على أحدث المناهج التي تتناسب مع سوق العمل وتواكب الصناعة المصرية.

وأشار «أبو مندور»، إلى أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لديها قدرات كبيرة ومتطورة ومواكبة لأحدث النظم والمناهج في المجالات الفنية من وسائل تدريب وتقنيات تدريبية حديثة، لافتا إلى أن التعاون جاء في إطار الاتفاقية التي وقعها الرئيس السيسي في أغسطس 2019 الممولة من صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني في مصر.

الذراع التدريبي لوزارة الصناعة والتجارة

وأضاف «أبو مندور» أن مصلحة الكفاية الإنتاجية هي الذراع التدريبية لوزارة الصناعة والتجارة ومهمتها إعداد العمالة ودعمها بأفضل المهارات والإمكانيات، مشيرا إلى أن الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تولي المصلحة اهتماما كبيرا لتتمكن من تحقيق هدفها في إعداد العمالة الفنية المهنية المدربة لخدمة الصناعة المصرية.

وأكد اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن البرنامج التدريبي يشمل ما يقرب من 2500 شاب وشابة من سكان محافظة الشرقية 20% منهم من السيدات والفتيات، موضحا أنه يتم التواصل مع أصحاب الشركات والمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والشرقية بشكل عام لتشغيل خريجي البرنامج التدريبي، بالإضافة لمتابعتهم من خلال وحدة تتبع الخريجين بمصلحة الكفاية الإنتاجية ودعهم بالدورات التدريبية اللازمة والمتطورة والتأكد من حصولهم على فرصة العمل المناسبة.