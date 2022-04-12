خبير معلومات: جهات أمريكية تدفع المال لأصحاب التطبيقات لسرقة البيانات

تحدث تامر محمد، خبير أمن المعلومات، عن مخاطر التطبيقات المجانية على الهواتف الذكية وطرق حماية البيانات موضحا أن منصة «جوجل»، أعلنت منذ عدة أيام عن حذف 12 تطبيقا على متجرها، تم تحميلها 36 مليون مرة، وتم اكتشاف حقل يتبع إحدى الجهات الأمنية الأمريكية، ومهمته جمع البيانات الخاصة بمستخدمي هذه التطبيقات وبيع البيانات لجهات أمنية، حيث تم وضع تطبيق داخل تطبيق بعلم أصحاب التطبيق مقابل مبالغ مادية يتم دفعها، ولكن كل ذلك بدون علم المستخدم.

دفع 2 مليون دولار لأصحاب التطبيقات لاختراقها

وأضاف خبير أمن المعلومات خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم دفع حوالي 2 مليون دولار لأصحاب هذه التطبيقات من خلال الجهات التي صممت الجهات الخبيثة، ولذلك أعلنت جوجل أنه إذا قامت الشركات بإزالة هذه البرمجيات الخبيثة من الممكن أن تعود هذه التطبيقات على منصة جوجل.

الخبير: لو شايف أنه بياناتك فهي تهم البلد

وشرح خبير أمن المعلومات أن اختراق البيانات أمر خطير للغاية: «لو شايف إن بياناتك فهي تهم البلد لأنه مبياخدوش إيميلك علشانك أنت لأ هو بيبدأ يدور على الأماكن اللي بتروحها، والنسخ واللصق هو بيآخد منه نسخة وأنت بتعمله وبيانات المستهلكين والشراء ويحللها ويستفيد منها ويتم تشريح فئات المجتمع قد يكون لأغراض تسويقية أو لأغراض أخرى فالجاسوسية أصبحت سهلة للغاية فأصبحنا نتجسس على البلد وعلى أنفسنا بطرق لا نفهمها».