عبدالعال: اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية يعكس مكانة مصر

استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء كيفية استثمار اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي في تعريف النشء بالكنوز التي تضمها القاهرة، وكيفية تسويق هذه الفكرة والترويج لها ليعرف كل مواطن قاهري أن مدينته هي عاصمة الثقافة والتراث في العالم الإسلامي مع نشرها في باقي المحافظات، ودراسة إقامة نموذج للمتحف والمعرض الدولي للسيرة النبوية الموجود بالمدينة المنورة على أرض محافظة القاهرة.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته بلقاء المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بديوان عام المحافظة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها منذ توليه منصبه.

اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يأتي انعكاسا للمكانة الحضارية لمصر، وغنى القاهرة بتراثها ومبدعيها وآثارها وأزهرها الشريف.

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على التراث واستدامته، وهو ما بدا في الجهود التي تبذلها لتطوير القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط، مشيرا إلى أن التطوير ليس للحفاظ على المباني فقط، ولكن الحرف أيضًا بما يضمن استدامتها.

وأكد سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أن القاهرة لديها من المكونات والإرث التاريخي على مر العصور ما هو فخر لكل مواطن، معبرًا عن سعادته لاختيارها عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي.

تعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومحافظة القاهرة

ولفت المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إلى أنه يكون هناك تعاون وتنسيق بين المنظمة ووزارة الثقافة ومحافظة القاهرة في تنفيذ فعاليات الاحتفالات الخاصة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي.

وفى نهاية اللقاء، تبادل محافظ القاهرة والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، درعي المحافظة والمنظمة.