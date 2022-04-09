محافظ القاهرة يفتتح الدورة الرمضانية تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»

تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الدورة الرياضية الرمضانية التي أقيمت بالملاعب المفتوحة بالأسمرات، في دوري الكرة الخماسية للأحياء المطورة «الأسمرات، وروضة السيدة زينب، وأهالينا 1 و2، والمحروسة، ومعاً، والخيالة»، بحضور خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، وجيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد ، وسيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، ورزق علي، رئيس هيئة النقل العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تكريم منتخب محافظة القاهرة «قادرون باختلاف»

كما قام محافظ القاهرة، خلال الحفل بتكريم منتخب محافظة القاهرة بنين وبنات «قادرون باختلاف - حركي» الحاصل على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية في ألعاب كرة القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس.

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن، وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، مما يسهم في خلق جيل قوي نفسياً وبدنياً ويعمق لديه قيم الإنتماء.

مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق غير الآمنة

وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق غير الآمنة، وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعاً ملموساً، مشيراً إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق، وتقدم لها الدعم الكامل.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الحفل، إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط، بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

تضمن حفل افتتاح الدورة الرمضانية الرياضية عدداً من الفقرات الرياضية والفنية المقدمة من مراكز الشباب، ويشارك في هذه الدورة أكثر من 192 مشاركاً، في المراحل العمرية من 14 حتى 30 سنة، بهدف استثمار طاقات الشباب القاطنين بتلك المناطق واكتشاف الموهوبين.