محافظ القاهرة بعد اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية: «متحف مفتوح للتراث»

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باختيار المحافظة عاصمةً للثقافة الإسلامية عام 2022، مؤكدا أن سبب الاختيار هو أن المحافظة تمثل نقطة التقاء حضاري كبير بين ثقافات العالم.

القاهرة متحف مفتوح للتراث العالمي

وأشار عبدالعال إلى أن اختيار العاصمة جاء لتميز القاهرة بثراء تراثها، وتعد متحفا مفتوحا للتراث العالمي، كما أنها تضم العديد من المؤسسات الثقافية، وتحتضن أكبر المهرجانات والمواسم الثقافية، ومعارض الكتب، والعروض المسرحية.

الاختيار يعكس مكانة مصر

وأضاف المحافظ أن هذا الاختيار يجسد مكانة مصر بين دول العالم، حيث تضم القاهرة مفردات متعددة تعبر عن ملامح الحضارة الإنسانية بوجه عام، والتراث الإسلامي بشكل خاص، وتعد ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور بوصفها عاصمة للإبداع ومركزاً للفكر والفن.

الجدير بالذكر أن القاهرة مُسَجّلة على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي منذ عام 2019م، وعلى قائمة التراث العالمي منذ عام 1979م، حيث يتداخل فيها النسيج العمراني الحديث مع الموروث من الحقب التاريخية المتنوعة والمختلفة، وتمثل أهمية كبرى على المستوى الإقليمي والدولي.

ويهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب والدول التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكرى بين أبناء الأمة الإسلامية.

كما تشهد محافظة القاهرة حاليا أعمال تطوير غير مسبوقة ومن المشروعات القومية إحياء القاهرة التاريخية واستعادة الوجه الحضارى والتاريخى لتلك المواقع وإزالة أى اشغالات أو عشوائيات مع الحفاظ على النسيج العمراني ورفع كفاءة المباني وتطويرها والاستفادة من الأرض الخربة والقضاء على أي تراكمات قمامة بهدف جعلها منطقة جذب سياحي.