نجم من صغره| «محمد» أصغر عازف أورج في الصعيد: اتربيت على الفن

موهبة فريدة لا يمتلكها الكثير من أقرانه، تربى على حب الفن والغناء من والده الذي كوّن فرقة غناء شعبية في الأفراح، لكن الطفل الذي لم يبلغ الـ14 من عمره، أراد أن يسلك طريقا آخر غير الغناء وهو العزف على آلة «الأورج»، ليبدأ في تحديد مسيرته المهنية ليطلق عليه أهالي الصعيد وبالتحديد محافظة قنا لقب «أصغر عازف أورج في الصعيد».

استهوته آلة الأورج عن غيرها منذ الصغر، لا يدرك لماذا اختارها بالتحديد، لكن محمد الأمير ابن محافظة قنا، أراد أن يتقن العزف على آلة الأورج: «وهو صغير قالي عايز أورج العب عليه ومكنش بيبطل لعب من أول ما يصحى لحد ما ينام وعامل إزعاج في البيت كله»، حسب ما رواه حسن الأمير والد «محمد» لـ«الوطن».

اتقان العزف عن طريق التعلم الذاتي

«حبيت الأورج من زمان وكان نفسي اتعلم عليه وأما بابا جابلي واحد لعبة مكنتش ببطل لعب عليه خالص ومش بخلي حد ينام من صوته»، حسب ما رواه «محمد»، موضحا أنه تعلم العزف عن طريق التعلم الذاتي ومشاهدة أحد أعضاء فرقة والده من أجل أن يتقن العزف عليه ويتفوق عليهم جميعا.

أهالي الصعيد يلقبون «محمد» بـ أصغر عازف أورج

منذ ما يقارب العامين، بدأ محمد العزف على الأورج في الحفلات والأفراح الذي استطاع أن يبهر الجميع بعزفه، وأطلقوا عليه لقب: «أصغر عازف أورج في الصعيد» بسبب شغفه واتقانه للعزف على آلة الاورج، موضحا أن العزف على الأورج لا يمثل له مجرد لعب، بل عشق للأورج وعزفه.

تجربة العزف لأول مرة أمام الجميع

«بعد ما اتعلمت العزف كنت حابب أوي اعزف للناس كلها واستغليت فرصة إن فيه فرح هتشارك فيه الفرقة وطلبت إني اعزف.. كنت خايف في الأول بس بمجرد ما بدأت أول مقطوعه كملت كأن مفيش حد قدامي» هكذا عبر «محمد»، مشيرا إلى أنه يستعين بمقاطع عازفين كبار، متمنيا أن يصبح من أشهر عازفي الأورج في مصر.