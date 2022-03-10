محمد عدوية: «كنت بعيط عشان أنزل مع أبويا الحفلات.. وأمي كانت بترفض»

قال الفنان محمد أحمد عدوية، إنه حضر كل نجاحات والده، وكان يحرص على مرافقته في أعماله، مضيفا «كنت مبهور بوالدي ومازلت، وكنت بعيط عشان أروح معاه الحفلات، ووالدتي كانت رافضة نزولي معاه عشان المدرسة».

عدوية: منبهر بوالدي وبحب الجمهور له

وأوضح «عدوية» خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه كان يذهب مع والده للحفلات ويراقبه في صمت ويتابع عمل كل فرد في الفرقة، مضيفا «كنت بروح معاه أتأمل أدائه وشغل الفرقة، وكنت منبهر بوالدي وبحب الجمهور له».

وقدم «عدوية» خلال البرنامج أغنية «تقدر تطير من غير جناحات» وشارك الجمهور الاحتفال بها، مضيفا أنه تجمعه صداقة كبيرة بالفنان محمود العسيلي، وتعاون معه في أكثر من عمل فني.

أحدث أغاني محمد عدوية

وطرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على موقع «يوتيوب»، تحت عنوان «طريق إسكندرية»، وهي من كلمات سامح فرج، وألحان إسلام صالح، وتوزيع نور، ومكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج ياسر حسانين.

وأعرب محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية «سور ورا سور»، والتي طرحها مؤخرًا، وهى من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان وتوزيع مونتي، وتمنى أن تنال أغنية «طريق الإسكندرية» ردود الفعل نفسها أو تتفوق عليها، مشيرًا إلى أن رأى الجمهور له الأولوية في أغانيه التي يقدمها.

ويتعاون محمد عدوية فى ألبومه الغنائى الجديد الذي يطرح منه كل فترة أغنية منفردة، مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين، منهم تيام على ووسام عبد المنعم وأحمد جابر ومحمد شحاتة.