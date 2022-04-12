الصحة: إطلاق 47 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 47 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءً من اليوم وحتى يوم 20 من شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

القوفل تضم كافة التخصصات الطبية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية اليوم بمناطق دوينة مركز أبو تيج محافظة أسيوط، وأولاد سلامة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

إطلاق 10 قوافل يومي 12 و13 رمضان

وتابع «عبدالغفار»، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل أخرى يومي 12 و13 من شهر رمضان، بمناطق مركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وكرو ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والعجرة مركز ببا محافظة بني سويف، والوحدة الصحية بأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وأبو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا، ونمرة البصل مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والمثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وأبو الريش قبلى محافظة أسوان، وعلقام مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

وقال «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 13 و14 من شهر رمضان بمنطقة الرياض مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وقافلة طبية أخرى بمنطقة أتريس بحي منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

إطلاق 8 قوافل يومي 15 و16 رمضان

ولفت «عبدالغفار»، إلى إطلاق 8 قوافل طبية يومي 15 و16 رمضان، بمناطق كفر أبو شبهة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، وكفر ميت العبسي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ومركز طبي العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، والصعايدة مركز الزينية محافظة الأقصر، وبطيطة محافظة كفر الشيخ، وورورة مركز بنها محافظة القليوبية، والبلايزة مركز أبو تيج محافظة أسيوط، ومنشأة سكران محافظة الفيوم.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريتين يومي 16 و17 رمضان في منطقتي المحمودية محافظة أسوان، والجزاير مركز العامرية محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الغلالبة مركز دمنهور محافظة البحيرة، ومركز طبي الخبيري حي المعادي محافظة القاهرة، ومركز شباب السويدات مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والحلازين محافظة مطروح، وكفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و العزيمة مركز سمالوط محافظة المنيا، وذلك يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

إطلاق 5 قوافل يومي 18 و19 رمضان

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 18 و19 رمضان في مناطق القبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، والأحايوة شرق مركز أخميم محافظة سوهاج، ونزلة باقور مركز أبو تيج محافظة أسيوط، والدخيلة مركز العجمي محافظة الإسكندرية، وكفر عطا الله مركز بنها محافظة القليوبية.

وذكرت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 19 و20 رمضان بمناطق أبو سعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، ونعيم محافظة بني سويف، وعمروس مركز الشهداء محافظة المنوفية، والجزاير مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والسيل الريفي محافظة أسوان، وكنيسة الضهرية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، ووحدة التضامن الاجتماعي بقرية يوسف السباعي بحي فيصل محافظة السويس، ورفاعة مركز قوص محافظة قنا، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وشماس مركز براني محافظة مطروح.